Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Milchautomat aufgebrochen

Gamstädt - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte Täter brachen am Sonntag in den frühen Morgenstunden den Milchautomaten in der Ermstedter Straße auf und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Am Automaten entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.(ck)

Bezug 0152755

Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter Polizei Gotha 03621-781124

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell