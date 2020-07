Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Ruhla - Wartburgkreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr wurde der Polizeidienststelle in Eisenach bekannt, daß es in der der Straße Bermbachtal zu Ruhla zu einer Unfallflucht gekommen ist. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Eisenach befuhr mit seinem Golf das Bermbachtal. Er befand sich bereits in der dortigen Engstelle, als im Gegenverkehr ein blauer Pkw Kombi entgegenkam und entgegen seiner Wartepflicht ebenfalls die Engstelle befuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Golf nach rechts aus. Dort touchierte er jedoch einen geparkten VW Bus. Der blaue Pkw fuhr weiter, ohne seinen Pflichten bei einem Verkehrsunfall nachzukommen. Am Golf und am Bus entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4.000 Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Informationen zum Fahrer und dessen blauen Kombi geben könnten. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2610 und der Bezugsnummer 0152399/2020 entgegen. (vt)

