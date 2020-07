Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots)

Am Freitag, 03.07.2020, gegen 20.00 Uhr stellte ein junger Eisenacher sein Fahrrad in den Fahrradständer auf dem Grundstück seines Hauses in der Kapellenstraße ab. Er sicherte es mit einem Schloß. Am nächsten Tage gegen 13.00 Uhr musste der junge Mann leider feststellen, daß sein Fahrrad geklaut worden war. Es handelte sich um ein Mountainbike ( Jugendrad ) der Marke Merida in der Farbe blau. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2610 und der Bezugsnummer 0152438/2020 entgegen. (vt)

