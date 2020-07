Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb gestellt

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 14.50 Uhr kam es in einem Markt für Konsumgüter in der Eisenacher Fabrikstraße zu einem Ladendiebstahl. Ein aufmerksamer Kunde beobachtete, wie ein älterer Herr zwei Pflegecremes in eine mitgebrachte Tasche steckte. Seine Beobachtung teilte der Kunde einem Mitarbeiter des Marktes mit, welcher sodann den älteren Herrn, ein 70 Jahre alter Eisenacher, ansprach. Dieser gab zögerlich die beiden Cremes zurück. Diese hatten einen Wert von rund drei Euro. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls folgt. (vt)

