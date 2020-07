Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer schwerst verletzt

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17-jähriger Simsonfahrer am Samstag, den 04.07.2020 gegen 23:00 Uhr die L 1144 aus Richtung Pennewitz kommend in Richtung Gräfinau-Angstedt. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sich er sich schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in die Zentralklinik nach Bad Berka verbracht werden. Der Sachschaden an der S 51 beträgt circa 2000,-EUR.

