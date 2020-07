Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leichtkraftradfahrer von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 04.07.2020 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 56- jähriger Yamaha- Fahrer die K 53 aus Richtung Gehren in Richtung Gräfinau- Angstedt. Nach einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und verletzte sich dabei schwer. Der 56-jährige wurde ins IKK Ilmenau verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,54 Promille an. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des 56-jährigen sichergestellt.

(sg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell