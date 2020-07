Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer schwer/VW-Fahrerin leicht verletzt

Ilmenau- Roda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 04.07.2020 gegen 16:15 Uhr beabsichtigte die 21- jährige Fahrerin eines VW Transporters vom Parkplatz "Am Kupferberg" nach links auf die Straße in Richtung Elgersburg aufzufahren. Hierbei übersah sie einen 47-jährigen KTM-Fahrer, welcher aus Richtung Elgersburg die Straße befuhr. Folglich kam es zur Kollision beider Fahrzeugführer. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer und die VW -Fahrerin leicht verletzt ins Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau verbracht. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde mit circa 16000,-EUR angegeben.

(sg)

