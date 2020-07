Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer in Gewahrsam genommen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2020 gegen 01:55 Uhr wurde ein 34- jähriger Arnstädter durch Polizeibeamte der Einsatzunterstützung Gotha in der Schloßstraße festgestellt, als er gegen Autos, Mülltonnen und Briefkästen trat. Beschädigt wurde hierbei nichts. Trotz mehrmaliger Aufforderung unterließ er dies nicht, so dass der 34- jährige in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei kam es auch zu Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeibeamten. Verletzt wurde hierbei niemand. Gegen den 34- jährigen wird jetzt auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

(sg)

