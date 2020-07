Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in zwei Mehrfamilienhäuser

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 03.07.2020, 21:00 Uhr bis Samstag, den 04.07.2020, 09:00 Uhr versuchten Unbekannte zwei Hauseingangstüren in der Straße "Zum Hirtenberg" mit einem unbekannten Hebelwerkzeug gewaltsam aufzuhebeln. Der entstandene Schaden an beiden Türen wurde mit circa 1000,-EUR angegeben. Zu beiden Handlungen sucht die PI Arnstadt- Ilmenau Zeugen, welche sich unter der Telefonnummer 03677-601124, Aktenzeichen ST/0152246/2020 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung setzen können.

(sg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell