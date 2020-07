Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 02.07.2020, 23.00 Uhr bis Freitag, 03.07.2020, 09.00 Uhr schloß ein Eisenacher sein Mountainbike in der Stedtfelder Straße vor einem Mehrfamilienhaus an einen Fahrradständer an. Am Freitagmorgen musste der junge Mann feststellen, daß sein Fahrrad gestohlen wurde. Es handelte sich bei dem gestohlenen Fahrrad um ein Mountainbike der Marke Giant, Modell Talon, in den Farben hellblau/türkis. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2610 und der Bezugsnummer 0151484/2020 entgegen. (vt)

