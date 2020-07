Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Diebstahl aus Mehrfamilienhaus/Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Freitag, den 03.07.2020, 23:00 Uhr bis Samstag, den 04.07.2020, 04:30 Uhr in der Lindenstraße auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Hier hebelte er im Innenraum des Hauses zwei Innentüren auf und entwendete aus der Wohnung des Geschädigten einen JBL- Bluetooth Lautsprecher im Wert von circa 110,-EUR. Der Sachschaden an den beschädigten Türen beträgt circa 1500,-EUR. Während der Tathandlung schlief der Geschädigte in seinem Wohnzimmer, hörte Geräusche, informierte jedoch nicht die Polizei. Hinweise auf die Täter, den Tathergang oder auf den Verbleib des Diebesgutes nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau entgegen, Telefon:03677-601124, Aktenzeichen ST/0152220/2020.

(sg)

