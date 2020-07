Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Durch Vorfahrtsverletzung Unfall verursacht

Günthersleben - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag kam es kurz nach 14:00 Uhr im Bereich Hammersbacher Straße Ecke Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von 2 Pkw. Der 55jährige BMW Fahrer hatte die Vorfahrt missachtet, was folgte war der Zusammenstoss mit einem Pkw Opel. Hierbei kippte der Opel auf die Seite und der 62jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Dessen Fahrzeug musste auch abgeschleppt werden. Der Unfallschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 37.000 Euro geschätzt.(ck)

