Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geparkter Pkw beschädigt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag parkte ein 74jähriger Mann aus Gotha seinen Pkw Opel in der Parkstraße. Als er am Samstag zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er Unfallbeschädigungen an der Fahrertür und am vorderen Kotflügel fest. Der unbekannte Unfallverursacher hatte weder eine schriftliche Notiz am Fahrzeug hinterlassen, noch die Polizei verständigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.(ck)

Bezug 0151670

Die Polizei Gotha bittet um sachdienliche Hinweise unter 03621-781124

