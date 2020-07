Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Firmentransporter aufgebrochen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag brachen unbekannte Täter in der Leinefelder Straße Ecke Straße am Volkspark einen geparkten Firmentransporter auf und stahlen in Kisten verstautes Werkzeug im Wert von ca. 5.500 Euro. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird mit etw 300 Euro beziffert.(ck)

Bezug 0152185

Die Polizei Gotha bittet um Zeugenhinweise unter 03621-781124

