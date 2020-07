Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung und Bedrohung mit Messer in Gemeinschaftsunterkunft

WWaltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Samstagmorgen kamen insgesamt 3 Funkwagenbesatzungen in der Gemeinschaftsunterkunft in der Eisenacher Landstraße zum Einsatz. Durch einen Sicherheitsmann wurde zuvor eine Schlägerei mit 3 Beteiligten gemeldet. Am Einsatzort bestätigten sich die Angaben. Die insgesamt 3 Tatbeteiligten mit afrikanischer Herkunft waren in Streit geraten und hatten sich wechselseitig geschlagen und dabei leicht verletzt. Einer der Männer hatte zusätzlich mit einem Messer mit drohenden Gebärden agiert. Vor Ort konnten die Männer angetroffen werden. Eine Person musste ärztlich versorgt werden. Der algerische Täter wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen die 3 Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.(ck)

