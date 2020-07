Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwisterzwist

Tüngeda - Wartburgkreis (ots)

In der Nacht vom 04.07.2020 auf den 05.07.2020 nahm eine Party in Tüngeda ein unrühmliches Ende. Zwei stark alkoholisierte Geschwister im Alter von 40 und 42 Jahren gerieten in einen Streit. Der alkoholisierte Bruder nahm zur "Verstärkung" seiner Argumente ein Messer zur Hand und bedrohte seine alkoholisierte Schwester, jedoch ohne sie anzugreifen oder zu verletzen. Die Schwester rief aufgelöst die Polizei an. Die Beamten trennten die Geschwister, welche nun ihren Rausch ausschlafen dürften. Eine Anzeige wurde erstattet. (vt)

