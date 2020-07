Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieseltank aufgebrochen

Wölfis - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte brachen am Sonntag um 01:25 Uhr in einer Baustelle in der Straße Am Denkmal einen Dieseltank auf. Aus dem Tank entwendeten die Täter eine noch unbekannte Menge an Kraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0152637/2020 entgegen. (ml)

