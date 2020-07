Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Engelsbach - Landkreis Gotha (ots)

Ein 65-Jähriger fuhr am Freitagabend auf der Bundesstraße 88 aus Friedrichroda kommend in Richtung Engelsbach. Plötzlich sprang ein Rehbock auf die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Wild. An seinem Opel entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der schwer verletzte Rehbock musste durch einen Fangschuss von seinem Leid erlöst werden. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell