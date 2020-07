Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogentest positiv - Weiterfahrt unterbunden

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein positiver Drogenvortest beendete am frühen Samstagmorgen die Weiterfahrt eines 33-Jährigen in der Ohrdrufer Straße. Bei einer Verkehrskontrolle war der Kiafahrer positiv auf die Einnahme von synthetischen Betäubungsmitteln getestet worden. Mit dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. (ml)

