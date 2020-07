Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fensterscheibe beschädigt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde am Freitagabend gegen einen Mann aus Gotha erstattet. Der 19-Jährige hatte kurz nach 23:00 Uhr nach einem Streit mit einem weiteren Mann aus Wut eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus am Coburger Platz beschädigt. Zufällig hielten sich Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe auf. Sie wurden hierdurch Zeugen der Straftat. Der 19-jährige konnte somit unmittelbar nach der Tat bekannt gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. (ml)

