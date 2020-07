Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflüchtiger gesucht

Gehren/Ilm- Kreis (ots)

Am Samstag, den 04.07.2020 gegen 00:15 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter das Schobsetal in Richtung Ortsmitte Gehren. In einer Linkskurve geriet der bislang unbekannte Pkw- Fahrer auf Grund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte gegen ein Leitplankenfeld. Der entstandene Sachschaden wurde mit circa 500,-EUR angegeben. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Zu dieser Verkehrsunfallflucht nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/0152081/2020 gern Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

(sg)

