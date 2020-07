Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen

Arnstadt/Ilm-Kreis (ots)

Ein unrühmliches Ende nahm am Freitagabend, den 03.07.2020 die Fahrt eines 40- jährigen aus Arnstadt. Er saß unter Drogeneinfluß am Steuer seines BMW und muss nun mit einem saftigen Bußgeld rechnen.

Gegen 23:10 Uhr wurde das Fahrzeug durch Polizeibeamte der Einsatzunterstützung Gotha in der Straße "Auf der Setze" angehalten und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest beim Fahrer verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Den 40-jährigen Fahrer erwarten jetzt ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500,-EUR, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

(sg)

