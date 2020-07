Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Nacht vom letzten Mittwoch zum Donnerstag einen in der Goethestraße parkenden roten Skoda Superb. Der oder die Unbekannte stieß mit seinem Fahrzeug gegen die Fahrerseite des am rechten Fahrbahnrand abgestellten Skodas und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Informationen zum Verursacher geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0150738/2020 entgegengenommen. (mwi)

