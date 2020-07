Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall

Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

In den Vormittagsstunden missachtete ein 27-jähriger Ford-Fahrer in der Lindenstraße vermutlich die Vorfahrt eines 65-jährigen Hyundai-Fahrers, sodass es zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen kommt. Der 27-Jährige und sein 38-jähriger Beifahrer werden dabei leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen ist Sachschaden entstanden. (sb)

