Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Müllcontainer brennt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Böhnerstraße hat vergangene Nacht ein Müllcontainer gebrannt. Dieser wurde vermutlich durch Unbekannte in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Container ist kein Sachschaden entstanden, der Inhalt verbrannte. Die Polizei Gotha nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03621 78-1124 und der Bezugsnummer 150016/2020 entgegen. (sb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell