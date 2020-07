Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch ohne Beutegut - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag stiegen Unbekannte in eine Arztpraxis am Arnoldiplatz ein. Die Täter gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in das Gebäude und die Praxisräume, durchwühlten diese. Angaben zum Beutegut können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 78-1124 und der Bezugsnummer 150306/2020 entgegen. (sb)

