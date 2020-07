Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gotha (ots)

In der Pfullendorfer Straße kam es am späten Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt wurde. Er war mit seiner Simson in Richtung der Kindleber Straße unterwegs, als ein 53-Jähriger mit seinem Renault aus der Gegenrichtung kam und beim Abbiegen die Vorfahrt des Mopedfahrers missachtete. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Neben der Verletzung entstand außerdem Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und das damit verbundenen Strafverfahren gegen den Autofahrer wurden aufgenommen. (sb)

