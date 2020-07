Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall mit Reh

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 48-Jähriger befuhr in den frühen Morgenstunden mit seinem Fiat die L 1144 in Richtung Herschdorf, als es im Bereich der kurvigen Fahrbahn zum Unfall mit einem Reh kam. Obwohl der Fahrer eine sofortige Gefahrenbremsung eingeleitet haben soll, konnte der Unfall nicht verhindert werden. Durch den Aufprall verendete das Tier und das Fahrzeug wurde beschädigt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um besondere Obacht des Wildwechsels in den frühen Morgen- und späten Abendstunden. (sb)

