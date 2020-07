Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Drogeneinfluss

Gotha (ots)

Gestern Abend kam zu einem Unfall zwischen einem 23-jährigen Fahrradfahrer und einem 52-jährigen VW-Fahrer. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der Radfahrer trotz Rotlicht der Ampelanlage in die Kreuzung der Lassallestraße und der Kindleber Straße ein und kollidierte mit dem VW-Fahrer, der bei grün ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Der 23-Jährige stürzte, blieb aber unverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass er unter Drogen - und leichtem Alkoholeinfluss stand. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Der VW-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. Am Fahrrad und am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden. (mwi)

