Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit zwei Verletzten

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 41-Jährige befuhr heute, kurz nach 09.00 Uhr, die L 1030 in Richtung Gotha. An einer Einmündung in einen Feldweg beabsichtigte die Fahrerin nach links abzubiegen und verlangsamte ihr Fahrzeug. Eine dahinter fahrende 34-jährige Opel-Fahrerin wollte den vor ihr langsamer werdenden VW überholen. Während des Überholmanövers leitete die 41-Jährige den Abbiegevorgang ein, sodass beide Fahrzeuge seitlich miteinander kollidierten. Der Opel fuhr in den linken Straßengraben und kam an einem Baum zum Stehen. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt und mussten später mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten mit Abschleppdiensten geborgen werden. Die L 1030 war für eine halbe Stunde voll gesperrt. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (mwi)

