Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

LPI Gotha (ots)

Die Landespolizeiinspektion Gotha führte gestern auf der L 1027 zwischen Gotha und Leina sowie in der Ortslage Georgenthal Geschwindigkeitsmessungen durch. Der Schnellste war auf der L 1027 mit 136 bei erlaubten 100 km/h unterwegs. In Georgenthal wurde ein Spitzenwert von 80 km/h bei erlaubten 50 gemessen. Beiden Fahrzeugführern droht eine Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot. Bemerkenswert war, dass in Georgenthal in sechs Stunden über 130 Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen wurden. Insgesamt passierten über 3.600 Fahrzeugen die Messstellen. (mwi)

