Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus Supermarkt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Ernst-Thälmann-Straße versuchte eine Frau am Dienstagnachmittag Diebesgut aus einem Supermarkt zu entwenden und anschließend zu flüchten. Eine Verkäuferin versuchte die Täterin aufzuhalten, diese konnte allerdings ohne das Beutegut entkommen. Nach ersten Erkenntnissen soll sich die Täterin gegen die Verkäuferin gewehrt haben. Die Verkäuferin wurde nicht verletzt. Was die Unbekannte entwendete, ist bisher unklar. Ermittlungen zum Tathergang und der Täterin dauern an. Zeugen, die sich möglicherweise zum Tatzeitpunkt im Supermarkt befanden und Angaben zum Tathergang und/oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 148790 zu melden. (sb)

