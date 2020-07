Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht begangen - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Abend des 30.06.2020 kam es in der Schnepfenthaler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein am Straßenrand abgestellter violetter Seat beschädigte wurde. Der Unfallverursacher hat den Unfallort verlassen ohne den Unfall zu melden oder seine Daten zu hinterlassen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei Gotha hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Unbekannten eröffnet und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug gemacht hat, meldet diese bitte unter der Telefonnummer 03621 78-1125 und der Bezugsnummer 148863 an die Polizei Gotha. (sb)

