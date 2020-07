Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Verkehrsunfall verletzt

Grabsleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am späten Dienstagabend kam es zwischen Grabsleben und Großrettbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kraftrad, wobei der 19-jährige Fahrer des Kraftrades leicht verletzt wurde. An einer Einmündung der Ortsverbindungsstraße missachtete der 33-jährige Fahrer des VW die Vorfahrt des Motorrades und stieß mit diesem zusammen. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. (sb)

