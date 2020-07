Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW unter Rauschgifteinfluss geführt

Hochheim (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Abend kontrollierte die Polizei Gotha einen BMW-Fahrer in der Oststraße. Der 30-jährige Fahrzeugführer stand augenscheinlich unter dem Einfluss Betäubungsmitteln in Form vom Amphetamin/Methamphetamin. Ein Test verlief positiv. Im Krankenhaus wurde zur Bestätigung des durchgeführten Drogenvortests eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahrens untersagt. (sb)

