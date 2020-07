Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeuge aus Firma entwendet - Zeugen gesucht

Ifta (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmittag wurden aus einer Firma für Fenstertechnik 'In der Silbergrude' mehrere Werkzeuge im Wert von ca. 1.000 Euro durch unbekannte Täter entwendet. Ihnen gelang es zuvor durch bisher unbekannte Art und Weise in das Firmengebäude einzudringen. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Unbekannten wurde seitens der Polizei Eisenach eingeleitet. Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Wahrnehmungen im Tatzeitraum oder zu den Tätern nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 261-125 und der Bezugsnummer 148873 entgegen. (sb)

