Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer leicht verletzt

Herrenhof (Landkreis Gotha) (ots)

Heute kam es in den Mittagsstunden in der Nähe eines Einkaufsmarktes an der L 1028 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt wurde. Die Fahrerin eines Mitsubishi übersah das herannahende Moped der Marke Simson beim Auffahren auf die Landstraße und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Moped war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (sb)

