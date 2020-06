Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Baumarkt - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Nacht gewaltsam Zutritt zum Außengelände eines Baumarktes in der Ichtershäuser Straße. Nach aktuellem Erkenntnisstand entwendeten der oder die Täter eine Aluminium-Schiebeleiter sowie Maschendraht. Es ist höchstwahrscheinlich, dass noch weitere Gegenstände gestohlen wurden. Die Höhe des Beuteschadens kann noch nicht angegeben werden. Es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der letzten Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Baumarktes gemacht haben oder Informationen zum Verbleib der entwendeten Gegenstände gegen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0148180/2020 entgegengenommen. (mwi)

