Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versteigerung nach Verwertungsdurchführungsanweisung

Eisenach (ots)

Nachdem sich die Eigentümer eines Damen-Diamantfahrrades aus DDR-Zeiten und dreier Herren-Mountainbikes nicht bei der Polizei zur Abholung oder sonstiger Verfügung gemeldet haben, wurde seitens der zuständigen Behörde eine Verwertungsdurchführungsanweisung erlassen. Am 09.07.2020 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr findet in diesem Zusammenhang eine Versteigerung der vier Fahrräder in der Polizeiinspektion Eisenach in der Ernst-Thälmann-Straße 78 statt. Bitte beachten Sie, dass beim Kauf eines versteigerten Fahrrades nur die Bargeldzahlung möglich ist. (sb)

