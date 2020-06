Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl von einem Firmengelände -Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Wochenende sind unbekannte Täter in ein Firmengelände im Mühlweg eingebrochen, haben dort nach bisherigen Erkenntnissen aber nichts entwendet. Die Unbekannten verschafften sich durch das Aufhebeln eines Tores Zutritt zum Firmengelände und hinterließen dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Wer Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen rund um den Tatort oder zu möglichen Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der Bezugsnummer 147724 unter der Telefonnummer 03677 601124 bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau. (sb)

