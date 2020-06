Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwimmbadeinbruch mit schwerem Diebesgut - Zeugen gesucht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind bisher unbekannte Täter in ein Schwimmbad in der Tabarzer Straße eingebrochen. Die Unbekannten entwendeten von dem Schwimmbadgelände eine Tischtennisplatte samt Netz und ein weiteres Netz, welches sie zuvor von einer anderen Platte entfernten. Neben diesem Diebesgut wurden auch Genuss- und Lebensmittel aus dem Schwimmbadkiosk entwendet, zu dem sich die Täter Zutritt verschafft hatten. Neben dem Wert des Beutegutes von ca. 700 Euro wurde auch ein Sachschaden von über 900 Euro hinterlassen. Hinweise aus der Bevölkerung zum Tathergang oder den Tätern nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 781-125 und der Bezugsnummer 147722 entgegen. (sb)

