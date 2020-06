Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrerin nach Unfall verletzt

Gotha (ots)

Eine 17-Jährige befuhr mit ihrem Honda-Leichtkraftrad heute, gegen 11.30 Uhr, die Fichtestraße, in Richtung Siebleben. An der Ampelanlage auf Höhe der Bertha-Schneyer-Straße bremste ein vorausfahrendes Fahrzeug auf Grund der Ampelschaltung ab. Die Honda-Fahrerin bremste ebenfalls ab, jedoch so stark, dass sich das Heck des Motorrads hob und die Fahrerin über den Lenker stürzte. Die 17-Jährige verletzte sie sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Zu einer Kollision mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kam es nicht. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell