Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl auf Großbaustelle - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es auf einer Großbaustelle in der Bahnhofstraße, Ecke Wartburgallee, zum Diebstahl von Baumaterial. Der oder die Unbekannten entwendeten drei Paletten mit Fliesen im Wert von ca. 2.500 Euro. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden die Paletten mit einem Fahrzeug abtransportiert, welches vermutlich mit einem vor Ort befindlichen Radlader beladen wurde. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen auf der Großbaustelle wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0147331/2020 entgegen. (mwi)

