Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand bei Automobilzulieferer

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am letzten Samstag, gegen 06.00 Uhr, kam es im Lager eines Automobilzulieferers in der Straße 'Am Kreuzweg' zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache fing Verpackungsmaterial von hochwertigen Metall- und Hydraulikteilen Feuer und griff auf den Lagerbereich über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. An den verpackten Ersatzteilen und dem Lager entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 60.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell