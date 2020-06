Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Süßigkeitenautomaten aufgebrochen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Unbekannte brachen im Helmholzbau der Technischen Universität in der Zeit vom 27.06.2020, 07.30 Uhr, bis 28.06.2020, 00.55 Uhr, drei Süßigkeitenautomaten auf. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Es entstand Sachschaden an den Automaten in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden von der Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0146402/2020 entgegengenommen. (mwi)

