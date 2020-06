Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl bei Baumarkt

Gotha (ots)

Drei Personen (15/w, 32/w, 42/m) entwendeten in der vergangenen Nacht, gegen 00.30 Uhr, aus einem Lagercontainer eines Baumarktes in der Salzgitterstraße diverse Baumaterialien im bislang unbeziffertem Wert. Die drei Täter versuchten das Beutegut mittels Fahrrädern und Anhänger abzutransportieren. Durch Suchmaßnahmen konnten die Personen samt Diebesgut in der Seebergstraße festgestellt werden. Einer der Drei führte ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen wurden eingeleitet. (mwi)

