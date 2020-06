Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung bei Feierlichkeit

Sondra (Wartburgkreis) (ots)

Fünf Männer im Alter von 35 bis 45 Jahren (deutsch) sollen in der Nacht vom letzten Samstag zum Sonntag ungebeten bei einer privaten Feier in einem Garten zwischen Sondra und Schwarzhausen erschienen sein. Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Verantwortlichen zu gehen, sollen die Männer geblieben und in der Folge auf zwei Personen (31, 41, männlich, deutsch) eingeschlagen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tathintergründen und Abläufen aufgenommen. Gegen die fünf Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen. (mwi)

