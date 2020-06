Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angriff nach gefährlichem Überholmanöver - Zeugen gesucht

Wolfsburg-Unkeroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend, gegen 18.00 Uhr, soll ein blauer Ford Focus auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wilhelmsthal und Unkeroda einen 16-Jährigen mit seinem KTM-Leichtkraftrad waghalsig überholt haben. Als der Motorradfahrer den Ford-Fahrer im Bereich des Ortseingangs von Unkeroda darauf ansprach, soll der unbekannte Pkw-Fahrer ausgestiegen sein und den 16-Jährigen mit samt seines Zweirads umgestoßen haben. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. An seiner KTW entstand Sachschaden. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die den Vorfall gestern Abend am Ortseingang von Unkeroda wahrgenommen haben und Informationen zum Ford-Fahrer geben können. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 40-45 Jahre - korpulent

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0146729/2020 entgegengenommen. (mwi)

