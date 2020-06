Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Containerbrand - Zeugengesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 01.40 Uhr, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache drei Müllcontainer Am Rotberg in Brand. Die Container brannten fast vollständig aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können (Telefonnummer 03691-261124, Bezugsnummer 0146805/2020). (mwi)

