Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer

Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots)

Deutlich zu viel getrunken hatte am Samstagabend gegen 23 Uhr ein 43-jähriger Radfahrer, welcher in der Ortslage Sonneborn unterwegs war und von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Der Atemalkoholvortest ergab 1,73 Promille, so dass eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen und eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst wurde. (ms)

